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    Министры обороны Балтии попросили у ЕС €500 млн на антидроны

    Iltalehti: Балтия запросила у фон дер Ляйен €500 млн на защиту от дронов

    Фото: «ВКонтакте»

    Министры обороны стран Балтии направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен тайное письмо с просьбой о помощи с защитой от дронов. Об этом сообщила финская газета Iltalehti со ссылкой на источники.

    По данным издания, в обращении речь идет о дополнительном финансировании в размере 500 миллионов евро. Средства нужны для усиления систем противодействия беспилотникам.

    Под документом стоят подписи министров обороны Эстонии, Латвии и Литвы Мартина Херема, Райвиса Мелниса и Робертаса Каунаса. Письмо отправили в Еврокомиссию в понедельник.

    В открытом доступе документ не публиковали. Причины секретности не раскрываются. Источники подтвердили, что фон дер Ляйен получила обращение, но неизвестно, ответила ли официально.

    Инициатива появилась на фоне роста внимания европейских стран к защите воздушного пространства. В ЕС также обсуждают создание общеевропейской системы ПВО.

    Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар назвал обеспечение безопасности Европы невозможным без России.

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