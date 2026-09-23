Министры обороны Балтии попросили у ЕС €500 млн на антидроны
Iltalehti: Балтия запросила у фон дер Ляйен €500 млн на защиту от дронов
Министры обороны стран Балтии направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен тайное письмо с просьбой о помощи с защитой от дронов. Об этом сообщила финская газета Iltalehti со ссылкой на источники.
По данным издания, в обращении речь идет о дополнительном финансировании в размере 500 миллионов евро. Средства нужны для усиления систем противодействия беспилотникам.
Под документом стоят подписи министров обороны Эстонии, Латвии и Литвы Мартина Херема, Райвиса Мелниса и Робертаса Каунаса. Письмо отправили в Еврокомиссию в понедельник.
В открытом доступе документ не публиковали. Причины секретности не раскрываются. Источники подтвердили, что фон дер Ляйен получила обращение, но неизвестно, ответила ли официально.
Инициатива появилась на фоне роста внимания европейских стран к защите воздушного пространства. В ЕС также обсуждают создание общеевропейской системы ПВО.
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