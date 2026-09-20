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    Украина захотела хранить нефтепродукты в Венгрии

    «Нафтогаз Украины» договорился с Венгрией о хранении нефтепродуктов

    Фото: РИА «Новости»

    Украина и Венгрия договорились о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии. Об этом сообщила украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз Украины», ее процитировал ТАСС.

    «Группа „Нафтогаз“ и компания MOL подписали меморандум о строительстве мощностей по хранению нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи украино-венгерской границы», — отметили в сообщении.

    По словам главы правления «Нафтогаза» Сергея Федоренко, эта договоренность повысит надежность поставок топлива для потребителей на Украине, а также обеспечит развитие трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией».

    Группе „Нафтогаз“ важно диверсифицировать маршруты поставок, отметил глава компании. Особенно актуально создание дополнительных мощностей для хранения топлива из-за разрушения энергетической инфраструктуры Украины, подчеркнул Федоренко.

    В начале сентября дизель на украинских АЗС подорожал до 100 гривен за литр впервые в истории. Рост цен сопровождает дефицитом топлива.