Украина захотела хранить нефтепродукты в Венгрии

«Нафтогаз Украины» договорился с Венгрией о хранении нефтепродуктов

Украина и Венгрия договорились о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии. Об этом сообщила украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз Украины», ее процитировал ТАСС .

«Группа „Нафтогаз“ и компания MOL подписали меморандум о строительстве мощностей по хранению нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи украино-венгерской границы», — отметили в сообщении.

По словам главы правления «Нафтогаза» Сергея Федоренко, эта договоренность повысит надежность поставок топлива для потребителей на Украине, а также обеспечит развитие трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией».

Группе „Нафтогаз“ важно диверсифицировать маршруты поставок, отметил глава компании. Особенно актуально создание дополнительных мощностей для хранения топлива из-за разрушения энергетической инфраструктуры Украины, подчеркнул Федоренко.

В начале сентября дизель на украинских АЗС подорожал до 100 гривен за литр впервые в истории. Рост цен сопровождает дефицитом топлива.