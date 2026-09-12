Словакия заявила о желании восстановить связи с Россией

Словакия выступила за восстановление каналов коммуникации с Россией. Об этом в интервью чешскому изданию Aktualne заявил глава МИД республики Юрай Бланар.

По словам министра, Братислава хотела бы возобновить работу межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. У сторон накопились конкретные вопросы, требующие решения.

Одной из главных тем Бланар назвал поставки газа. У Словакии действует долгосрочный контракт с Россией, но из-за правил Евросоюза страна может отказаться от сырья. Это грозит иском «Газпрома» за неисполнение соглашения до 2034 года.

«Если мы проиграем арбитраж „Газпрому“, то это могло бы стоить нам от 10 до 16 миллиардов евро», — подчеркнул Бланар.

Он добавил, что ЕС не гарантирует компенсацию этих расходов. С 1 января 2027 года Евросоюз вводит полный запрет на российский СПГ, а к осени — на трубопроводный газ. Это решение вызвало раскол между странами ЕС.