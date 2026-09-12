Безопасность Европы назвали невозможной без России

При формировании будущей системы безопасности в Европе необходимо учитывать роль России и искать дипломатические пути урегулирования украинского конфликта. Об этом чешскому изданию Aktualne заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар

«Порядок и безопасность невозможно создать в Европе без России. Мы должны искать дипломатическое решение и учитывать реальную ситуацию, так как дипломатия — единственный путь к решению конфликта», — отметил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич предрекал, что в ближайшее время конфликт на Украине не урегулируют. По его словам, в настоящее время Европа стоит на пороге еще большей войны.

Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что европейским странам нужен диалог с Россией для построения архитектуры безопасности на континенте. Он предлагал включить вопрос европейской безопасности в план по урегулированию конфликта на Украине.