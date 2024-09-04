Россия предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности атомных станций в Курске и Запорожье. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев сайту телеканала «Звезда» .

Он также отметил, что действия киевского режима представляют опасность не только для жителей вновь присоединенных российских территорий.

По его словам, если произойдет какое-либо чрезвычайное происшествие, радиоактивное облако может распространиться по всей Украине и достичь Европы. И задача России— защитить и их жителей тоже от потенциально неблагоприятного развития ситуации.



Министр добавил, что при строительстве атомных станций никто не ожидал, что потребуется защита от артиллерийских ударов или атак дронов. Таким образом, в условиях активных боевых действий атомные станции оказываются весьма уязвимыми.