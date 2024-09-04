Министр энергетики Цивилев заявил, что Россия защищает от ядерной катастрофы себя и всю Европу
Россия предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности атомных станций в Курске и Запорожье. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев сайту телеканала «Звезда».
Он также отметил, что действия киевского режима представляют опасность не только для жителей вновь присоединенных российских территорий.
По его словам, если произойдет какое-либо чрезвычайное происшествие, радиоактивное облако может распространиться по всей Украине и достичь Европы. И задача России— защитить и их жителей тоже от потенциально неблагоприятного развития ситуации.
Министр добавил, что при строительстве атомных станций никто не ожидал, что потребуется защита от артиллерийских ударов или атак дронов. Таким образом, в условиях активных боевых действий атомные станции оказываются весьма уязвимыми.