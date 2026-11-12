Двое гвардейцев потеряли сознание рядом с Макроном

Двое гвардейцев почетного караула Елисейского дворца упали в обморок рядом с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила газета Le Parisien .

Происшествие случилось накануне во время посещения Елисейского дворца президентом вакии Петером Пеллегрини.

Журналисты объяснили, что один гвардеец покачнулся, выпустил саблю из рук и упал без сознания. Макрон вместе с несколькими людьми поспешили к нему. Через несколько секунд аналогичная ситуация случилась со вторым караульным. Обоих военных вывели сотрудники Елисейского дворца. Подробностей об их состоянии после случившегося не раскрыли.

Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер пошутил над Эммануэлем Макроном, надев солнцезащитные очки. Так он сделал отсылку на внешний вид политика на экономическом форуме в Давосе — французский лидер прибыл туда в очках. В Елисейском дворце заявили, что у главы государства лопнул кровеносный сосуд.