Литовца оштрафовали за демонстрацию нацистского приветствия в Освенциме

Гражданину Латвии предъявили обвинения в пропаганде нацизма за демонстрацию нацистского приветствия на территории бывшего концлагеря в Освенциме. Его оштрафовали, сообщило информагентство BNS .

Сотрудники охраны мемориала на территории бывшего концентрационного лагеря в Освенциме задержали и передали полиции гражданина Литвы, который демонстрировал нацистское приветствие. Его фотографировала супруга.

Литовцу предъявили обвинения. Мужчина признал вину и согласился с назначенным наказанием.

Британка по имени Линн вместе с дочерью после посещения бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау пожаловалась на цены и отсутствие миндального молока в кафе рядом с ним. Женщину осудили за жалобы и напомнили, что она пришла не в ресторан. Пользователи напомнили, что в Освенциме погибли тысячи людей.