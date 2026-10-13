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    Литовца оштрафовали за демонстрацию нацистского приветствия в Освенциме

    Фото: РИА «Новости»

    Гражданину Латвии предъявили обвинения в пропаганде нацизма за демонстрацию нацистского приветствия на территории бывшего концлагеря в Освенциме. Его оштрафовали, сообщило информагентство BNS.

    Сотрудники охраны мемориала на территории бывшего концентрационного лагеря в Освенциме задержали и передали полиции гражданина Литвы, который демонстрировал нацистское приветствие. Его фотографировала супруга.

    Литовцу предъявили обвинения. Мужчина признал вину и согласился с назначенным наказанием.

    Британка по имени Линн вместе с дочерью после посещения бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау пожаловалась на цены и отсутствие миндального молока в кафе рядом с ним. Женщину осудили за жалобы и напомнили, что она пришла не в ресторан. Пользователи напомнили, что в Освенциме погибли тысячи людей.

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