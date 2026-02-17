Сегодня 13:24 Дочь шпиона, подруга педофила. Как Гислейн Максвелл стала сутенершей и правой рукой Эпштейна 0 0 0 Фото: Гислен Максвелл, 6 мая 2014 год, Нью-Йорк. Corredor99/MediaPunch road www.im / www.globallookpress.com Мир

США

Великобритания

Израиль

Суд

Скандалы

Педофилы

Джеффри Эпштейн

Гислейн Максвелл — дочь медиамагната, шпиона и афериста — 10 лет была правой рукой Джеффри Эпштейна. Она подбирала приятелю несовершеннолетних девушек для сексуальных утех и теперь проведет в тюрьме два десятка лет. Правда, сидит дама в люксовых условиях, да и шанс выйти досрочно достаточно велик — уж больно много она знает.

Кто такая Гислейн Максвелл Будущая хозяйка дома извращений Эпштейна появилась на свет 25 декабря 1961 года во Франции. Ее семья в то время жила в респектабельном пригороде Парижа Мезон-Лаффит. Девочка была девятым, самым младшим ребенком. За четыре года до ее рождения в возрасте трех лет от лейкемии умерла сестра Карен. Буквально через два дня после рождения Гислейн ее 15-летний брат Майкл попал в автомобильную аварию и впал в кому на шесть лет, после чего умер. Считается, что это настолько травмировало девочку, что она начала проявлять признаки анорексии.

Фото: Гислен Максвелл на борту частного самолета. APhifer / www.globallookpress.com

Вскоре после рождения Гислейн все Максвеллы перебрались в Великобританию. Там они жили в просторном особняке в Оксфорде. Неподалеку располагался офис издательства Pergamon Press, которым руководил Максвелл-старший. Гислейн отучилась в череде школ, а в 1985 году получила степень по современной истории в Баллиол-колледже Оксфордского университета. Там девушка подружилась с Борисом Джонсоном (тем самым лохматым бывшим премьер-министром Великобритании) и внучатой ​​племянницей писателя Бориса Пастернака — Анной Пастернак.

Фото: Гислен Максвелл, Лондон, 9 февраля 2000 года. Chris Ison / www.globallookpress.com

Тайны Роберта Максвелла Максвелл перебрался во Францию в 1939 году. Практически вся его семья погибла в концлагере Освенцим во время Второй мировой войны. Сам Роберт сначала воевал вместе с французами, потом перебрался в Великобританию, вступил добровольцем в армию и скоро уже командовал батальонным подразделением снайперов. Участвовал в высадке в Нормандии. Летом 1946-го получил гражданство Великобритании, служил в местной информационной службе и быстро наладил контакты с немецкими издателями и редакторами. Скоро Максвелл открыл собственное издательство, стал медиамагнатом и даже был избран депутатом от Лейбористской партии. Жена, француженка Элизабет, бакалавр современных языков, помогала мужу со связями с общественностью. Бизнес и политика не мешали Максвеллу заниматься довольно интересными вещами. Например, он помог в обход эмбарго перебросить контрабандой в Израиль чехословацкое оружие, в том числе 23 истребителя Avia S-199 (послевоенная версия Messerschmitt Bf 109) и авиазапчасти. Эти посылки очень помогли евреям победить в Арабо-израильской войне 1948 года.

Фото: Avia S-199 израильских ВВС, 1948 год / Публичное достояние

Позднее Максвелл взялся распространять версию программного обеспечения PROMIS. Со скидками всучил ее американским финансовым институтам, национальным лабораториям, центрам ядерных исследований, агентствам нацбезопасности. Немного погодя выяснилось, что ПО имело уязвимости и помогало Израилю вести массовый шпионаж. Медиамагнат был необычайно дружелюбен, как говорили Ильф и Петров, с бонзами стран соцлагеря. Переводил и публиковал биографии и автобиографии Николае Чаушеску, Эриха Хонеккера и прочих товарищей. А еще помогал болгарским политикам незаконно выводить крупные суммы госсредств за границу. С Советским Союзом и вовсе случилась любовь. Максвелл печатал избранные речи и статьи генсека Леонида Брежнева, членов ЦК КПСС Михаила Суслова, Константина Черненко, Андрея Громыко. Трудно сказать, кого это интересовало в Великобритании, а в СССР людям такое барахло часто навязывали в нагрузку: хочешь хорошую книгу — обязан купить и партийную брошюру.

Фото: Роберт Максвелл. Globe / MediaPunch через www.imago / www.globallookpress.com

Издавались также «Шахматы — моя жизнь» Анатолия Карпова, «Курс теоретической физики» Льва Ландау и Евгения Лифшица, «Гид автомобилиста по СССР». Максвелл сотрудничал с советским издательством «Международная книга», лично встречался с Брежневым и Черненко, общался с четой Горбачевых, хорошо знал Эдуарда Шеварднадзе и других советских политиков. Неудивительно, что с таким послужным списком Максвелла подозревали в связях с КГБ, британской MI6 и израильским «Моссадом». Говорили, что он секретный двойной, а то и тройной агент. Некий экс-сотрудник Управления военной разведки Израиля Ари Бен-Менаше публично заявил, что медиамагнат был давним шпионом «Моссада». Бен-Менаше также обвинил Максвелла в том, что он выдал Мордехая Вануну, который передал британским СМИ информацию об израильском ядерном потенциале и скрывался в Риме. Еще до публикации статьи «Моссад» узнал об утечке, нашел мужика, похитил и тайно переправил в Израиль, где ему оформили 18 лет тюрьмы за измену и пожизненный запрет выезда из страны.

Фото: Один из отснял 57 кадров Вануну, сделанных в ядерном центре в Димоне. Associated Press / Википедия

Как умер Роберт Максвелл Первую работу Гислейн дал ее отец — она сотрудничала с одним из его изданий. Впрочем, могла не напрягаться: Максвелл души не чаял в дочери и даже назвал в ее честь шикарную яхту «Леди Гислейн». На борту были джакузи, сауна, тренажерный зал и дискотека — неудивительно, что в конце 80-х девушка проводила на судне много времени. На этой самой яхте Роберт Максвелл погиб в ноябре 1991 года. Его тело без каких-либо признаков насилия (были лишь ссадины на левом плече) обнаружили в водах Атлантического океана. Официально считается, что у магната случился сердечный приступ, он упал за борт и утонул. Вскрытие показало серьезные заболевания сердца и легких. Однако есть небольшой нюанс: как раз в то время над Максвеллом сгустились тучи крупного скандала. Речь шла о хищении 460 миллионов фунтов стерлингов со счетов пенсионного фонда издательства и подготовке еще одной многомиллионной аферы в США. Многие до сих пор уверены, что магнат покончил с собой из-за угрозы финансового краха. Но есть вероятность, что его убили.

Фото: Роберт Максвелл (слева) и посол Южной Африки в США Пит Дж. Корнхоф, Вашингтон, 25 сентября 1990 года. Ron Sachs / www.globallookpress.com

Последнюю версию поддерживала и Гислейн. Она частенько исполняла поручения отца и моталась по разным странам, в том числе в Россию, чтобы передать лично в руки некие конверты. После несчастья в океане девушка тут же прилетела и выгребла из недр «Леди Гислейн» все документы. Но о папенькиных аферах ничего, разумеется, не знала — так и заявила властям. Затем Максвелл перебралась в США. Говорили, будто из-за истории с мошенничеством с пенсиями она испытывала «социальный дискомфорт». Правда, едва ли он был сильнее, чем тот, что чувствовали 32 тысячи ограбленных человек, чьих денег, к слову, так и не нашли. И которые не могли веселиться на вечеринках на Манхэттене среди золотой молодежи. Максвелл быстро стала в Нью-Йорке светской львицей, была на короткой ноге с большинством знаменитостей США и Великобритании. Хотя отец оставил ей неслабый годовой доход из трастового фонда, созданного в Лихтенштейне, Гислен устроилась работать в агентство недвижимости на Мэдисон-авеню. Иногда наездами бывала в Лондоне.

Фото: Гислен Максвелл с матерью рядом с портретом погибшего Роберта Максвелла, 11 ноября 1991 год. Contrast Press / www.globallookpress.com

Как познакомились Максвелл и Эпштейн Гислейн четыре года встречалась с графом Джанфранко Чиконьей. Он буквально сформировал ее образ: говорил, где подстричься и что надеть. В 1990-м пара рассталась: бойфренд променял наследницу медиамагната на британскую телеведущую прогноза погоды Таню Брайер. Правда, эти отношения исчерпали себя еще быстрее. Вот тогда еще живой Роберт Максвелл и познакомил дочь с Джеффри Эпштейном — по слухам, они вели совместные дела еще с 80-х годов. Когда Гислейн потеряла отца и бежала от скандала за океан, именно финансист забрал ее на частном Concorde в США, помог обустроиться в Нью-Йорке и ввел в высшее общество. Злые языки утверждали, что Эпштейн уж слишком был похож на покойного медиамагната. Не внешне, но повадками, связями с сильными мира сего, тайными планами и возможной работой на все разведки мира. Кстати, он тоже назвал в честь Гислейн пусть и не яхту, но одну из своих флоридских компаний — Ghislaine Corporation.

Фото: Гислейн Максвелл и Джеффри Эпштейн, 29 сентября 1993 года / Публичное достояние

Любовь и оргии Максвелл была влюблена в Эпштейна и хотела выйти за него замуж. Американец под венец не спешил, но всегда подчеркивал, что она — «хозяйка его дома». Подруга действительно устраивала всю жизнь: занималась расписанием, нанимала, увольняла и контролировала персонал и, будучи пилотом вертолета, возила Эпштейна на тот самый остров Литл-Сент-Джеймс. Вместе и порознь пара активно общалась с видными деятелями политики, науки, бизнеса и права, искусства, словом, с элитой различный стран. Сейчас их переписки выкладывают в интернете под названием «файлы Эпштейна». Максвелл также оказывала услуги секс-вербовщика: находила девиц, совершеннолетних и нет, согласных за вознаграждение поучаствовать в оргиях. Обвинительница экс-принца Эндрю Вирджиния Джуффре утверждала, что Максвелл и Эпштейн пытались использовать ее в качестве суррогатной матери, но дело кончилось не то внематочной беременностью, не то выкидышем. Ну, хотя бы Гислейн не клеймила своих «подопечных», как это делали голливудская актриса Эллисон Мэк с дружком Китом Раньером.

Фото: Экс-принц Эндрю, Вирджиния Робертс (впоследствии — Джуффре) и Гислейн Максвелл, 2001 год. Capital Pictures / www.globallookpress.com

Расставание с Эпштейном Примерно с 2004 года Максвелл и Эпштейн остались близкими, любящими, но только друзьями. По свидетельству личного пилота финансиста, Гислейн нашла новую романтическую привязанность — миллиардера Теда Уэйтта. Через пару лет его сменил Скотт Боргерсон, научный сотрудник американского Совета по международным отношениям. Поговаривали, что пара даже сочеталась законным браком, но впоследствии развелась. Неясно, насколько это правда. Зато точно известно, что из-за скандала с Максвелл и обнародования их отношений Боргерсон в октябре 2020 года ушел с поста генерального директора хедж-фонда CargoMetrics, который и основал. Эпштейн, похоже, не был в обиде: нашлось несколько дам, готовых заменить Максвелл, в том числе в ее нелегком сутенерском деле. Когда финансиста впервые осудили за склонение несовершеннолетней к проституции в 2008 году, Гислейн продолжала как ни в чем не бывало посещать светские мероприятия. Но вместе они больше на публике не появлялись.

Фото: Гислейн Максвелл и Джеффри Эпштейн. APhifer / www.globallookpress.com

Как наказали подругу Эпштейна Гислейн Максвелл Максвелл к концу 2015 года перестала посещать светские мероприятия и предпочитала уединенную жизнь. Неудивительно, ведь именно тогда на нее посыпались обвинения в вербовке и склонении к оказанию сексуальных услуг несовершеннолетних. Гислейн изворачивалась как могла, пряталась от повесток в суд, а команда ее адвокатов отбивалась по всем искам. Наконец, летом 2020 года Гислейн нашли и арестовали. Почти два года разбирательств — и ее признали виновной по пяти пунктам обвинения, связанным с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации. Судья особенно подчеркнул, что Максвелл наказывают не вместо Эпштейна, а за собственную роль в преступлениях. Хотя Максвелл грозило до 65 лет лишения свободы, а прокуратура добивалась как минимум 30, в итоге сошлись на 20 годах тюремного заключения. Сидела Гислейн не абы как: мало того что тюрьма минимального режима, еще и заключенная получала специально приготовленные блюда, а гостям разрешалось приносить с собой ноутбуки. Да что там, даже собаку-компаньона выдали.

Фото: Протестующие требуют ареста клиентов Эпштейна, Лондон, 2023 год. Martin Pope / www.globallookpress.com

Борьба при этом не утихала: в суды сыпались апелляции и ходатайства. К тому же Максвелл заявила, что немало соучастников Эпштейна (она назвала всех поименно) не привлекли к ответственности, поскольку Министерство юстиции заключило с ними «секретные соглашения». Чем же бедная женщина хуже? Некоторые газеты писали, что в тюрьме Гислейн, воспитанная в англиканской вере, решилась принять иудаизм. Если это правда, то, возможно, она рассчитывала получить убежище в Израиле — все-таки отец немало сделал для этой страны, а Эпштейн, говорят, тоже сотрудничал с тамошними спецслужбами. Пока ясно одно: Гислейн не собирается повторять судьбу Эпштейна, сидеть весь срок (пусть и в шикарных условиях) тоже не с руки. Поэтому не спешит с сенсационными разоблачениями и ждет, кто и что предложит. Ведь она из клуба богатых, а там свои правила и своя справедливость, недоступные простым смертным.