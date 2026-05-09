Ветеран ВОВ Мартынушкин рассказал о преследующем его ночном кошмаре после Победы

Отметивший 102-й день рождения ветеран Великой Отечественной войны Иван Мартынушкин признался, что после окончания войны его десятилетиями преследовал ночной кошмар про заклинивший во время атаки автомат. Он рассказал об этом ТАСС .

Его призвали осенью 1941 года. Сначала отправили в училище на Дальний Восток, потом на допподготовку в Сибирь. На фронт отправили осенью 1943 года — на Украину. Мартынушкина зачислили на 10й Украинский фронт. Он брал Житомир, Львов и Краков, освобождал Освенцим, узники которого жили в аду.

После окончания войны, как признался ветеран, его десятилетиями преследовали впечатления от первого боя, возвращаясь ночным кошмаром. Когда он прибыл в часть, ему как командиру взвода выдали кавалерийскую винтовку, так как положенного личного пистолета пока не было.

Ветеран рассказал, что с ней он пошел в свой первый бой. Во время атаки увидел, как упал боец, которому прострелили ноги, и он почти потерял сознание. У него был автомат, который он взял.

Советские бойцы пошли целью, а когда начали выбегать немцы, стали по ним стрелять. Только у Мартынушкина автомат заклинило. Именно этот момент он и видел годами во сне.

«Хватаюсь за пистолет, нажимаю, а выстрела нет. Так в холодном поту и просыпался каждый раз. Только недавно перестал этот сон приходить», — признался ветеран.

Ранее ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик и почетный житель Свердловской области Дмитрий Устинов рассказал, что узнал о победе над нацисткой Германией, когда находился в немецком городе Инстербурге, нынешнем Черняховске.