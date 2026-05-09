Ветеран ВОВ Мартынушкин рассказал о преследующем его ночном кошмаре после Победы
Отметивший 102-й день рождения ветеран Великой Отечественной войны Иван Мартынушкин признался, что после окончания войны его десятилетиями преследовал ночной кошмар про заклинивший во время атаки автомат. Он рассказал об этом ТАСС.
Его призвали осенью 1941 года. Сначала отправили в училище на Дальний Восток, потом на допподготовку в Сибирь. На фронт отправили осенью 1943 года — на Украину. Мартынушкина зачислили на 10й Украинский фронт. Он брал Житомир, Львов и Краков, освобождал Освенцим, узники которого жили в аду.
После окончания войны, как признался ветеран, его десятилетиями преследовали впечатления от первого боя, возвращаясь ночным кошмаром. Когда он прибыл в часть, ему как командиру взвода выдали кавалерийскую винтовку, так как положенного личного пистолета пока не было.
Ветеран рассказал, что с ней он пошел в свой первый бой. Во время атаки увидел, как упал боец, которому прострелили ноги, и он почти потерял сознание. У него был автомат, который он взял.
Советские бойцы пошли целью, а когда начали выбегать немцы, стали по ним стрелять. Только у Мартынушкина автомат заклинило. Именно этот момент он и видел годами во сне.
«Хватаюсь за пистолет, нажимаю, а выстрела нет. Так в холодном поту и просыпался каждый раз. Только недавно перестал этот сон приходить», — признался ветеран.
