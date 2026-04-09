Немецких школьников предложили чаще возить в концлагеря

Daily Mirror: в ФРГ выделят около €10 млн на экскурсии школьников в концлагеря

Правительство Германии выделит почти 10 миллионов евро на школьные экскурсии в бывшие концентрационные лагеря Аушвиц, Треблинку и Собибор. Об этом сообщила газета Daily Mirror .

Министр по делам семьи Карин Прин заявила, что живых свидетелей зверств нацистов становится все меньше и есть риск, что эти события сотрутся из памяти людей. Она объяснила, что для нее это во многом и личная история — некоторые из предков министра погибли в концлагерях.

Ожидается, что каждый год на такие экскурсии будут возить до 12 тысяч школьников.

В январе президент Польши Кароль Навроцкий, выступая на памятной церемонии в Освенциме, признал, что концлагерь освободили советские войска, и вместе с тем возложил на СССР равную с нацистской Германией ответственность за Холокост.