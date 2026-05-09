ФСБ рассекретила документы, касающиеся работы школ по подготовке нацистских пропагандистов во времена Великой Отечественной войны. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства по ДНР сообщило РИА «Новости» .

Согласно протоколам допросов, проводившихся в 1944–1947 годах, нацистская Германия создавала сеть пропагандистских школ и лагерей из числа советских военнопленных.

Одно из таких учреждений организовали в 1942 году в Вустрау. В этой школе обучали коллаборационистов и пропагандистов для работы на оккупированных территориях Советского Союза, а также в системе немецких спецслужб.

Людей готовили в том числе с целью пропаганды идеи создания самостоятельной Украины.

Ранее ФСБ рассекретила документы с допросами немецких инженеров, создававших крематории и газовые камеры для лагерей смерти в Аушвице, Дахау и Бухенвальде. Конструктор Карл Шульце рассказал, что лично наблюдал в Освенциме, как войска загоняли около трехсот человек в барак. Здание соединялось с газовой камерой.