Акция памяти жертв концлагерей прошла в Воскресенске

В лицее имени Макарова в Воскресенске состоялся час памяти «Сроку давности не подлежит». Участникам рассказали о системе нацистских концлагерей и судьбах их узников.

Встреча прошла с участием депутатов городского округа Дмитрия Конюшкова и Юлии Маркиной, а также представителей местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олега Ивашкина и Петра Суханова. Они обратились к школьникам с призывом сохранять историческую правду.

Ученики узнали о создании и функционировании концентрационных лагерей в 1933–1945 годах. Речь шла о Бухенвальде, Освенциме, Майданеке, Дахау, Маутхаузене и других лагерях. Показали документальный фильм «Конвейер смерти», который раскрыл масштаб трагедии.

Отдельное внимание уделили детским лагерям. Школьникам рассказали о Саласпилсе и судьбах детей, оказавшихся в неволе. Эту часть дополнил видеоролик «Дети в концлагере».

После основной части слово взяли гости. Они подчеркнули значение памяти о жертвах нацизма и важность передачи знаний новым поколениям.

«Мы обязаны помнить эти события, чтобы подобное никогда не повторилось», — отметил Дмитрий Конюшков.

Юлия Маркина добавила, что знание истории формирует ответственность за будущее. По ее словам, такие встречи помогают молодежи лучше понять цену мира и человеческой жизни.