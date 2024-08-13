Легковой автомобиль въехал в автобусную остановку в Польше

Легковой автомобиль въехал в остановку в Варшаве, 10 человек ранены

В Варшаве 13 августа в автобусную остановке въехал легковой автомобиль, пострадали 10 человек. Об этом заявил представитель варшавской комендатуры Пожарной стражи Войцех Капшиньский, его слова привела пресс-служба ведомства.

Он уточнил, что ЧП случилось на улице Воронича. В результате аварии пострадали 10 человек, одного из них сейчас реанимируют.

«Четырех пострадавших отвезли в госпиталь. На месте работают медики, спасатели и полицейские. Состояние некоторых пострадавших квалифицировали как тяжелое, среди них ребенок трех лет. У него травмы конечностей, черепа и нижней челюсти. Похожая ситуация с двумя женщинами, которые получили травмы нижних конечностей», — заявил Капшиньский.

По предварительным данным, в автобусную остановку на высокой скорости врезался автомобиль корейской марки. Деталей ЧП пока нет, идет расследование.

В марте машина въехала в толпу людей на площади в Польше.