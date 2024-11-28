Кореевед Жебин: Трамп попытается доказать, что отношения с КНДР принесут выгоду США

Команда избранного президента США Дональда Трампа задумалась о проведении прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По данным СМИ, такие действия направлены на снижение рисков вооруженного конфликта. В беседе с « Абзацем » ситуацию прокомментировал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.

По словам эксперта, после инаугурации, запланированной на январь 2025 года, Трамп попытается доказать, что стратегия взаимодействия с Северной Кореей способна стать выгодной для Соединенных Штатов.

«С помощью своего курса Трамп [в первый президентский срок] хотел оторвать КНДР от Китая и России путем включения Пхеньяна в американскую зону безопасности. Эти идеи Трамп попробует продвигать снова», — пояснил ученый.

В настоящее время, добавил специалист, ситуация в мире изменилась, однако шансы на возобновление контактов все же есть. Северная Корея согласится на переговоры при возможности обсуждения санкционного режима Запада и других важных вопросов, добавил Жебин.