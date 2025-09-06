Китай потребовал удалить один диалог Путина с Си Цзиньпином

Китайское государственное телевидение потребовало удалить видеозапись беседы президентов России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина о долголетии. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Агентство Reuters News в пятницу удалило четырехминутное видео, в котором президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждают возможность того, что люди смогут доживать до 150 лет», — сказано в публикации.

Владимир Путин назвал успешным свой четырехдневный визит в Китай. По его словам, подписанные документы открывают новые перспективы для будущего сотрудничества.

Ранее стало известно, что КНР вводит безвизовый режим для россиян с обычным загранпаспортом на срок до 30 дней. Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что Россия и Китай работают над тем, чтобы упростить оплату картами для путешественников. В РСТ прогнозируют, что введение безвизового режима между странами может привести к росту турпотока на 25%.