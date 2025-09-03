«Жить до 150 лет». Путин и Си Цзиньпин обсудили бессмертие

Президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином увеличение продолжительности жизни. Об этом он заявил на встрече с журналистами по итогам визита в Китай.

Представители СМИ спросили главу государства, действительно ли он считает, что жизнь можно будет продлить до 150 лет.

«Современные средства и оздоровления, и медицинские средства, даже там хирургические всякие [операции], связанные с заменой органов, позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, <… >, а существенным образом продолжительность жизни увеличится», — подчеркнул президент.

Путин и Си Цзиньпин поговорили на эту тему по дороге на военный парад в Пекине.

«Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок», — отметил китайский лидер.

Президент России ответил, что с развитием технологий люди будут становиться все моложе и даже достигнут бессмертия, сообщил Reuters.

Также Путин и Си обсудили инициативу глобального управления.