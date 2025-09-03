Путин заявил, что единство собравшихся в КНР стран показало позитивный настрой
Президент России Владимир Путин оценил результаты визита в Китай и саммита ШОС как весьма позитивные. Трансляцию с ответами главы государства на вопросы журналистов ведет пресс-служба Кремля.
«Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд», — сказал он в ходе пресс-конференции.
Путин заявил, что единство стран на встрече в Китае демонстрирует позитивный настрой и уверенность в достижении целей.
«Принятые во время визита в Китай документы нацелены на будущее», — сказал глава государства.
Также Путин отметил, что в ведущих экономиках Европы наблюдается рецессия, но мировая экономика растет, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил RT.
В Пекине Путин традиционно остановился в старинной резиденции «Дяоюйтай» и провел серию встреч с зарубежными лидерами. Ранее 360.ru показал на видео, как все устроено в здании.