Путин заявил, что единство собравшихся в КНР стран показало позитивный настрой

Президент России Владимир Путин оценил результаты визита в Китай и саммита ШОС как весьма позитивные. Трансляцию с ответами главы государства на вопросы журналистов ведет пресс-служба Кремля.

«Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Путин заявил, что единство стран на встрече в Китае демонстрирует позитивный настрой и уверенность в достижении целей.

«Принятые во время визита в Китай документы нацелены на будущее», — сказал глава государства.

Также Путин отметил, что в ведущих экономиках Европы наблюдается рецессия, но мировая экономика растет, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил RT.

В Пекине Путин традиционно остановился в старинной резиденции «Дяоюйтай» и провел серию встреч с зарубежными лидерами. Ранее 360.ru показал на видео, как все устроено в здании.