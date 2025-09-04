В РСТ спрогнозировали рост турпотока из КНР на 25% при введении безвиза

Введение безвизового режима между Россией и Китаем может привести к росту турпотока примерно на 25%. Такой прогноз в беседе с 360.ru озвучил соруководитель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии Александр Мусихин.

По его словам, главным фактором станет упрощение формальностей для туристов.

«Не нужно будет заполнять бумажные документы. Это занимало много времени. Кроме того, это дает значительную экономию: стоимость электронной визы составляет около 50 долларов США, в то время как за обычную визу сбор превышает 150 долларов», — заметил Мусихин.

Эксперт подчеркнул, что даже при завершении летнего сезона, традиционно самого активного для китайских туристов, ожидается положительная динамика, а окончательная цифра будет зависеть от ценовой политики авиакомпаний и развития маршрутной сети.

«На данный момент авиасообщение между Россией и Китаем насчитывает порядка 150 рейсов в неделю из различных городов, выполняемых разными авиакомпаниями», — отметил он.

Напомним, президент Владимир Путин на встрече с членом политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном сообщил, что Россия ответит взаимностью на решение Пекина отменить визы для россиян. Он поблагодарил китайское руководство за шаг, назвав его «очень значимым» и подчеркнув, что он коснется «сотен тысяч, если не миллионов российских граждан».