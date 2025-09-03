Россия попросила у Китая дополнительные разъяснения по условиям безвиза

Россия попросила Китай уточнить условия безвизового въезда. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

«У китайских партнеров были запрошены дополнительные разъяснения об условиях въезда и пребывания россиян в КНР в рамках упомянутого решения», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что при поступлении информации от китайской стороны ее разместят на интернет-портале ведомства, сообщили «Известия».

Накануне стало известно о введении безвизового режима для россиян с обычным загранпаспортом на срок до 30 дней. Испытательный период продлится год — до 14 сентября 2026 года.

Введение безвизового режима между Россией и Китаем станет знаковым событием для туристической отрасли. Об этом 360.ru рассказал представитель Российского союза туриндустрии и туроператор ITM Group.