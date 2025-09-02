Появилось видео из резиденции «Дяоюйтай» в Пекине, где живет и работает Путин

В Пекине Владимир Путин остановился в старинной резиденции «Дяоюйтай». Здесь он проводит серию встреч с зарубежными лидерами. Как все устроено в здании и уютно ли там российскому президенту, специально для 360.ru рассказал корреспондент кремлевского пула Life Александр Юнашев .

«Эта государственная резиденция была построена в XII веке на месте площадки для ловли рыбы и впоследствии стала использоваться как место для отдыха императоров, а уже в середине XX века здесь построили 19 особняков в разных стилях, и она стала использоваться для приема высокопоставленных гостей», — рассказала корреспондент.

Всего здесь побывало более 800 глав государств и правительств. Путин каждый свой приезд в Пекин останавливается именно здесь, хотя в Цяньцзяне на саммите ШОС он жил в гостинице.

«Сама резиденция очень красивая, выполнена в китайском стиле, а в одном из залов есть даже такая заводь, в которой плавают рыбы», — добавил Юнашев.

Журналист отметил, что Путин уже встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо для переговоров. Встреча длилась несколько часов. Фицо спросил Путина, есть ли у него послание западным лидерам по ситуации на Украине. Президент подробно изложил российскую позицию.

Он подчеркнул, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для России. Это вопрос безопасности на долгосрочную перспективу.

«Если же говорить про российско-китайские отношения, то здесь сегодня на полях переговоров был заключен крупнейший контракт в газовой сфере. Ну, а для нас отметим приятную новость: теперь россияне смогут посещать Китай без визы на срок до 30 дней», — заявил Юнашев.

Ранее Россия и Китай договорились о создании газопровода «Сила Сибири — 2». Как сообщили «Известия», маршрут трубы пройдет через Монголию, а пропускная способность составит до 50 миллиардов кубометров природного газа в год.