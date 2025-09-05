Россия и Китай упростят систему оплаты картами

Россия и Китай работают над тем, чтобы упростить оплату картами для туристов. Об этом сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Есть, конечно, возможность использования нашей карты „Мир“, само собой разумеется, китайских инструментов подобного рода. Можно объединять эти инструменты, можно пользоваться картами третьих стран», — заявил он.

Ранее министр финансов Антон Силуанов признался журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву, что ни за что не платил на саммите ШОС в Тяньцзине. Сам репортер пожаловался, что в Китае невозможно расплатиться банковскими картами.

На днях стало известно, что карты «Мир» должны будут в ближайшее время заработать в Таиланде.