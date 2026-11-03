Фейк: 17 ноября наступит «Цифровой апокалипсис»

В социальных сетях и мессенджерах активно распространились публикации, якобы 17 ноября наступит «Цифровой апокалипсис». В этот день хакеры по всему миру якобы взломают крупнейшие банки и обнулят счета каждого.

В социальных сетях и мессенджерах активно распространились публикации, якобы 17 ноября наступит «Цифровой апокалипсис». В этот день хакеры по всему миру якобы взломают крупнейшие банки и обнулят счета каждого.

Фейк

Авторы утверждают, что хакеры одновременно атакуют крупнейшие банки мира, уничтожат сведения о денежных средствах клиентов и обнулят банковские счета.

После этого, согласно распространяемому прогнозу, мировой интернет отключат на три месяца.

Правда

В действительности история о цифровом апокалипсисе 17 ноября 2026 года основана на неподтвержденной информации анонимного происхождения.

Как установило российское издание Men Today, одним из распространителей предсказания стал пользователь социальной сети X под ником @wesleysimplic. Он сослался на некий источник из даркнета, однако не представил доказательств подготовки глобальной кибератаки. Более того, сам автор предупредил, что его сообщение не следует воспринимать буквально.

Российское издание PNZ.RU также проверило распространяемые сведения и пришло к выводу, что история представляет собой неподтвержденную теорию заговора.

В публикациях отсутствуют сведения о конкретных объектах предполагаемых атак, их организаторах и технических механизмах уничтожения банковских данных. Нет также подтверждений планов отключить интернет во всем мире на три месяца.

Утверждение о безвозвратном уничтожении сведений о банковских счетах не учитывает существование систем резервного копирования данных.

Даже после серьезных повреждений нескольких дата-центров Яндекса записи о счетах клиентов финансовых сервисов компании сохранились. Руководитель финтех-направления компании Дмитрий Пирогов пояснил, что такие записи хранятся в нескольких копиях на разных площадках.

Этот пример показывает, что повреждение цифровой инфраструктуры само по себе не означает безвозвратной потери сведений о денежных средствах.

Сомнения вызывает и сценарий одномоментного отключения мирового интернета. В апреле 2026 года эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов отмечал, что даже для изоляции российского сегмента от глобальной сети не существует единого механизма отключения.

Интернет представляет собой сложную распределенную инфраструктуру, работу которой обеспечивают многочисленные операторы связи и технические системы. Утверждения о гарантированном трехмесячном отключении всей мировой сети требуют серьезных технических доказательств, которых авторы прогноза не представили.

Банк России сообщал о постоянном мониторинге киберустойчивости финансовых организаций и обмене информацией о компьютерных атаках в кредитно-финансовой сфере.

К системе информационного обмена подключились более 1700 организаций, включая все российские банки. Регулятор принимает меры по выявлению и блокировке фишинговых ресурсов и предупреждению финансовых организаций о новых видах киберугроз.

Таким образом, информация, что 17 ноября наступит «Цифровой апокалипсис» и в этот день хакеры по всему миру взломают крупнейшие банки и обнулят счета каждого, недостоверна.

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