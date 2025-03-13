Камчыбек Ташиев: двенадцатилетка не решит проблему образования в Киргизии

Глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев высказался против введения 12-летнего школьного образования. Он отметил, что качество обучения снизилось и переход на другую систему преждевременен. Об этом написал сайт «Государственные новости» .

По мнению Ташиева, переход потребует значительных финансовых затрат: нужны будут еще 30 тысяч учителей и 200 новых школ. При этом Киргизия уже выделяет на образование немалую долю госбюджета — 7% ВВП или 22,5% от общего объема. Уровень грамотности у 60% взрослого населения республики «на первом уровне и ниже», а необходимым минимумом считается второй.

Для перехода на новую систему Министерство образования Киргизии рассчитывало на финансовую помощь USAID. Однако американское агентство закрыло 22 из 24 образовательных проектов в республике.

Россия строит в Киргизии девять современных школ за свой счет. Они появятся в Бишкеке, Баткене и Караколе. Все школы будут оснащены передовыми технологиями, бассейнами, футбольными полями и другой спортивной инфраструктурой. В каждом учебном заведении будет по 68 классов. Стоимость каждой школы составит примерно 500 миллионов рублей.