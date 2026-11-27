Юноша скончался в морозильной камере после того, как родители не пустили его переночевать. ЧП произошло в городе Утрехт в Нидерландах, подробности сообщил телеканал HLN .

Погибший 19-летний юноша страдал от наркотической и алкогольной зависимости. Он пришел к дому родителей и просил его впустить. Однако ему отказали, опасаясь агрессии с его стороны.

Парень ушел и перестал отвечать на звонки матери. Спустя два дня женщина заметила куртку сына, торчащую из морозильной камеры, которая находилась недалеко от их дома. Мать заглянула в камеру и обнаружила там тело сына. Семья считает смерть юноши случайной — он мог залезть в морозилку, чтобы выспаться, и задохнулся в герметичной камере, или замерз в ней.

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