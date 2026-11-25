Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины во время разбора завалов на месте взрыва газа в райцентре Кулунда Алтайского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«Группировка продолжает работу на месте происшествия», — отметили в МЧС.

Пресс-служба опубликовала видеозапись разбора частично обрушившегося здания. На кадрах видно, что спасатели примеряют спецтехнику.

Взрыв прогремел 24 ноября в пятиэтажном доме, в результате разгорелся пожар. По данным Следственного комитета по Алтайскому краю, в результате погиб мужчина 1974 года рождения, который находился в соседней с эпицентром квартире.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади порядка 60 квадратных метров. Из здания эвакуировали пять человек, остальные покинули дом самостоятельно. Площадь обрушения составила около 300 квадратных метров.