В ЯНАО поймали второго за месяц медведя, бродившего у мусорного полигона
В Пуровском районе Ямала поймали медведя. Зверя обнаружили в районе реки Пякупура, уточнили муниципальные власти, пишет Ura.ru.
Ранее в администрации сообщали, что медведя заметили в районе мусорного полигона: зверь приходил туда вечером 24 ноября. На поиски животного отправили специалистов службы по охране биоресурсов ЯНАО в сопровождении бойцов Росгвардии.
Это уже второй медведь, которого поймали в муниципалитете за месяц. В начале ноября в поселке Уренгой зверь напал на работника базы ФГБУ «Обь-Иртышводпуть» — мужчина погиб от ран, медведя застрелили.
На Ямале этой осенью жертвами нападений стали два человека: погибший в Пуровском районе и рыбак из Красноселькупского района, которого выписали из больницы после тяжелых травм.