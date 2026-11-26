Ранее в администрации сообщали, что медведя заметили в районе мусорного полигона: зверь приходил туда вечером 24 ноября. На поиски животного отправили специалистов службы по охране биоресурсов ЯНАО в сопровождении бойцов Росгвардии.

Это уже второй медведь, которого поймали в муниципалитете за месяц. В начале ноября в поселке Уренгой зверь напал на работника базы ФГБУ «Обь-Иртышводпуть» — мужчина погиб от ран, медведя застрелили.

На Ямале этой осенью жертвами нападений стали два человека: погибший в Пуровском районе и рыбак из Красноселькупского района, которого выписали из больницы после тяжелых травм.