Госавтоинспекция возбудила уголовные дела в отношении двух мужчин за вовлечение несовершеннолетних в опасные действия. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Первая трагедия произошла 8 ноября в деревне Малое Замостье. Отец разрешил 10-летнему сыну покататься на квадроцикле. Ребенок не справился с управлением, транспорт врезался в опору ЛЭП и опрокинулся. Маленький водитель погиб на месте, его 11-летнего пассажира госпитализировали с травмами средней тяжести, пишет Neva.Today.

Второй случай произошел в августе в Сосновом Бору. Местный житель дал ключи от автомобиля LADA своему 15-летнему сыну. Подросток выехал на дорогу общего пользования и спровоцировал ДТП, в котором, по счастливой случайности, никто не пострадал.

Госавтоинспекция напоминает, что транспортное средство является источником повышенной опасности, и доверять управление им можно только совершеннолетним с водительскими правами.