«Я просто развлекался». Трамп пошутил о серьезных проблемах со здоровьем

Президент США Дональд Трамп пошутил о серьезных проблемах со здоровьем, а потом заявил, что он не пьет, не курит и не испытывает тяги к алкоголю. Американский лидер пообщался с журналистами в Розовом саду Белого дома, его процитировал ТАСС .

«Я считаю себя счастливчиком. Я не курю, не пью и не испытываю тяги к выпивке. <…>. У меня есть другие проблемы. У меня есть очень серьезные проблемы [со здоровьем], но это не одна из них. Я не хочу добавлять их в свой список [проблем]», — заявил Трамп.

Президент подчеркнул, что если бы у него были бы эти три проблемы, то «сейчас бы его здесь не было». Трамп отметил, что после его заявления пресса начнет задавать вопросы, какие же у него проблемы со здоровьем.

«Наверное, я сам напросился на это. [Меня] придется защищать, потому что они напишут: „Он сказал, что у него есть серьезные проблемы. Какие же они?“ На что я, честно говоря, не знаю ответа. Я просто развлекался перед СМИ. Они замечательные люди», — отметил Трамп.

В июне медики заметили у Трампа признаки инсульта. Врач обратил внимание, что президент прямо во время брифинга неожиданно сменил позу, ненадолго заснул и начал клониться на одну сторону. Он посчитал это признаками инсульта.