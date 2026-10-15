У берегов Турции обнаружили следы самого древнего кораблекрушения

Археологи у берегов Турции обнаружили останки судна, возраст которых они оценили в 4400–4700 лет. Артефакты относятся к периоду строительства Великой пирамиды: если предположения экспертов подтвердятся, то находка может стать подтверждением самого древнего в мире кораблекрушения, написала газета Sabah .

Следы судна обнаружили на глубине около 30 метров на подводном склоне недалеко от острова Кекова в провинции Анталья. Среди найденных артефактов — три крупных каменных якоря и более 30 керамических сосудов, в некоторых сохранились следы содержимого. Археологи отметили, что судно было около 10 метров в длину и перевозило грузы по Средиземному морю.

«Затонувшее судно — это капсула времени на морском дне», — отметил руководитель экспедиции, профессор Университета Акдениз Хакан Ониз.

Возраст судна устанавливали по сохранившейся керамике, древесина корпуса не сохранилась. Ониз после изучения амфор заявил, что они датируются периодом ранней бронзы, примерно 4400 — 4700 лет.

В конце сентября турецкий археолог заявил, что нашел ковчег, на котором Ной с семьей и животными спасся от потопа. Судно обнаружили на востоке страны в районе скалы Дурупинар.