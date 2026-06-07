Врач заметил у Трампа признаки опасного заболевания

Врач Джеймс: Трамп мог перенести инсульт во время брифинга по экополитике США

Президент США Дональд Трамп 4 июня мог перенести инсульт прямо во время брифинга, посвященного экологической политике. На это в социальной сети X указал физиотерапевт Адам Джеймс.

Медик обратил внимание, что глава государства неожиданно сменил позу, ненадолго заснул и начал клониться на одну сторону.

«Он перенес инсульт», — написал Джеймс.

Физиотерапевт добавил, что поза Трампа может быть связана с ухудшением тонуса мышц. Он заметил, что нижняя челюсть главы Белого дома сместилась вправо, а его речь стала невнятной.

Несколько дней назад журналисты увидели на руке Трампа новый синяк с выступающими венами. Аналитик Аарон Рупар выразил опасения насчет состояния здоровья американского лидера.

Однако представитель Белого дома Кэролайн Левитт отмечала, что физической форме Трампа позавидуют многие молодые люди.