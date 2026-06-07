Врач заметил у Трампа признаки опасного заболевания
Врач Джеймс: Трамп мог перенести инсульт во время брифинга по экополитике США
Президент США Дональд Трамп 4 июня мог перенести инсульт прямо во время брифинга, посвященного экологической политике. На это в социальной сети X указал физиотерапевт Адам Джеймс.
Медик обратил внимание, что глава государства неожиданно сменил позу, ненадолго заснул и начал клониться на одну сторону.
«Он перенес инсульт», — написал Джеймс.
Физиотерапевт добавил, что поза Трампа может быть связана с ухудшением тонуса мышц. Он заметил, что нижняя челюсть главы Белого дома сместилась вправо, а его речь стала невнятной.
Несколько дней назад журналисты увидели на руке Трампа новый синяк с выступающими венами. Аналитик Аарон Рупар выразил опасения насчет состояния здоровья американского лидера.
Однако представитель Белого дома Кэролайн Левитт отмечала, что физической форме Трампа позавидуют многие молодые люди.