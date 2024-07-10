ИА НСН: врачи Белого дома заявили, что Байден не нуждается в дополнительном обследовании

Президент США Джо Байден не нуждается в дополнительных медицинских обследованиях. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, написало ИА НСН.

Жан-Пьер уточнила, что такое заключение дали врачи Белого дома. Четыре месяца назад Байден получил всестороннее и детальное медицинское обследование.

Последние дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа вызвали обеспокоенность у Демпартии США. Некоторые ее представители считают, что нынешний лидер страны не сможет составить достойную конкуренцию республиканцу на предстоящих выборах президента.

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