ИА НСН: врачи Белого дома заявили, что Байден не нуждается в дополнительном обследовании

Президент США Джо Байден не нуждается в дополнительных медицинских обследованиях. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, написало ИА НСН.
Жан-Пьер уточнила, что такое заключение дали врачи Белого дома. Четыре месяца назад Байден получил всестороннее и детальное медицинское обследование.
Последние дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа вызвали обеспокоенность у Демпартии США. Некоторые ее представители считают, что нынешний лидер страны не сможет составить достойную конкуренцию республиканцу на предстоящих выборах президента.