Глава Росатома Лихачев заявил, что работа на рынках Азии дает ряд преимуществ

Росатом намерен продолжать активную деятельность на азиатских рынках, несмотря на существующие внешние ограничения. Об этом заявил генеральный директор корпорации Алексей Лихачев в рамках Восточного экономического форума, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Лихачев подчеркнул, что Росатом сможет обеспечить высокое качество развития этих рынков. Прежде всего, в корпорации намерены ввести новые стандарты технологического прогресса в этих странах.

Он добавил, что комплексное развитие атомной промышленности позволит достичь принципиально нового уровня экономики, образования, здравоохранения, научной работы и сельского хозяйства. Этот подход, по словам Лихачева, гарантирует значительные преимущества.

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