Евросоюз вывел из-под санкций Дегтярева, 2 бизнесменов и сестру Усманова

Один из санкционных список Евросоюза сократился. Из перечня попавших под ограничения физлиц исключили министра спорта России Михаила Дегтярева, бизнесменов Владимира Рашевского и Вячеслава Кантора, а также сестру предпринимателя Алишера Усманова Гулбахор Исмаилову. Об этом сообщил телеканал Euronews .

Снятие санкций с ряда россиян пролоббировали власти Венгрии, которые пригрозили очередным вето на продление всего действующего санкционного пакета, чей срок истекал в полночь на субботу, 15 марта, указали журналисты.

В результате стороны пришли к компромиссному соглашению. Руководство Евросоюза исключило четырех россиян из санкционного списка, а представители Венгрии сняли вето с продления санкций против России.

По данным Financial Times, в изначальном списке Венгрии россиян было больше. В том числе сооснователь «Альфа-групп» Михаил Фридман, его бизнес-партнер Петр Авен и предприниматель Алишер Усманов.

По информации издания, исключение Фридмана из санкционного списка также поддержали власти Люксембурга, к которым предприниматель подал иск почти на 16 миллиардов долларов из-за заморозки своих холдингов.

В апреле прошлого года Авен и Фридман через Европейский суд добились снятия санкций ЕС, введенных в феврале 2022 года. Но действующие ограничения против российских бизнесменов до сих пор остались в силе.