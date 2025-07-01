Исторический облик фонтана восстановят в сквере на улице Жолио-Кюри в Дубне

Фигурку голубя вернут на шпиль фонтана в сквере на улице Жолио-Кюри в Дубне до конца этой недели. Таким образом восстановят исторический облик объекта.

Голубя возвращают на место уже в 13-й раз. Впервые его закрепили на шпиле в 2012 году.

Очередная пропажа птицы обнаружилась несколько дней назад. Вскоре ее нашли на скамейке в сквере.

Скульптуру обновляют почти каждый год. Сначала средства на это собирали всем городом, затем проект «Голубь на фонтане» получил премию губернатора «Наше Подмосковье» — 100 тысяч рублей в номинации «Парки и скверы».

После заботу о возвращении исторического облика фонтану взял на себя муниципалитет. Теперь исторический облик фонтана восстановят специалисты «ЖКУ».

«Голубь на фонтане символизирует связь поколений. Он был установлен здесь еще в советские годы, в наши дни активисты вернули его. И чтобы не происходило, он всегда возвращался. Наши коммунальные службы проведут подготовительные работы и надежно закрепят скульптуру, на которую приходят посмотреть и горожане, и гости Дубны», — прокомментировал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.