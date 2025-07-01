Больницы Подмосковья получили 14 цифровых маммографов с начала года

В медицинские учреждения Подмосковья регулярно поступает современное оборудование. Во вторник новый цифровой маммограф запустили в Красногорской больнице.

Устройство, установленное в женской консультации, позволит проводить до 24 исследований в смену.

«Всего с начала года в Красногорской больнице запустили в работу три единицы современного тяжелого оборудования: рентген-аппарат, КТ и маммограф», — отметил директор учреждения Бутай Бутаев.

С января в регионе начали действовать 14 таких устройств, на закупку которых направили свыше 270 миллионов рублей.

«Маммография — золотой стандарт в диагностике рака молочной железы у женщин. Для качественной и доступной медицинской помощи жителям Подмосковья мы продолжаем оснащать медучреждения региона цифровыми маммографами», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Пройти обследование можно по направлению врача. Записаться на прием жительницы Подмосковья могут несколькими способами: по единому номеру 122, через бота Денис в Telegram, с помощью инфоматов в поликлиниках или через раздел «Здоровье» на региональном портале госуслуг.

Женщинам старше 40 лет, которые не проходили маммографию более двух лет, доступна возможность самостоятельной записи.