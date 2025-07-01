Лекция о женском батальоне Марии Бочкаревой прошла в Химках

Историческую лекцию о формировании женского «батальона смерти» провели в офисе учреждения «Малый бизнес» в Химках. Жители округа узнали о героине, возглавившей батальон, старшем унтер-офицере времен Первой мировой войны Марии Бочкаревой.

Участие в мероприятии приняли неравнодушные жители, муниципальные депутаты, общественные деятели и почетные гости. Среди них — помощник руководителя отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Владислав Степушин.

«Желание встать на защиту Родины исходило от женщин со всех уголков страны. Их учили не только строевой подготовке, но и искусству владения оружием. В итоге в этот батальон вошли более трех тысяч отважных женщин, готовых плечом к плечу с мужчинами бороться за мир и свободу», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Напомним, что «батальон смерти» сформировали в 1917 году. Он был создан для того, чтобы поднять боевой дух советских солдат и доказать храбрость и самоотверженность женщин.

Патриотическая лекция стала частью масштабной программы «Успех V единстве поколений», в рамках которой в округе проводят патриотические мероприятия с июля 2024 года.