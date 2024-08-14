Фридман потребовал компенсации от Люксембурга за санкции в суде Гонконга

Фото: РИА «Новости»

Известный российский предприниматель Михаил Фридман подал исковое заявление к Люксембургу в Гонконгский международный арбитражный центр о компенсации за санкции. Об этом сообщили «Ведомости».

По информации источника издания, арбитражный спор инициирован 13 августа. Фридман озвучил претензии на сумму 16 миллиардов долларов, которые связаны с различными люксембургскими холдинговыми компаниями. Бизнесмен потерял к ним доступ из-за санкций.

Представители Фридмана связали введение европейских санкций против него с успехом в бизнесе и российским гражданством. По их мнению, это повлияло на репутацию предпринимателя.

При этом Люксембург в мае уже отказался возвращать замороженные активы Фридмана, сославшись на твердое следование санкционной политике. После этого никаких судебных разбирательств между сторонами не было.

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