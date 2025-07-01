Торговая палата Балашихи обсудила развитие деловых отношений с Белоруссией

Представители Балашихинской торгово-промышленной палаты приняли участие в совместном заседании торгово-промышленных палат России и Белоруссии, посвященном теме «Перспективы делового сотрудничества регионов двух стран как основа процветания будущих поколений». Форум стал площадкой для диалога между представителями власти, бизнеса и экспертного сообщества обеих стран.

От Балашихинской ТПП в мероприятии участвовала Галина Орлова, председатель Гильдии страховщиков, которая активно включилась в обсуждение стратегических направлений российско-белорусского партнерства. Основное внимание уделили вопросам промышленной кооперации, технологического развития, импортозамещения, поддержки молодежного и семейного предпринимательства, создания единых стандартов маркировки продукции и формирования общего делового пространства с единой системой расчетов.

Президент ТПП России Сергей Катырин подчеркнул важность вовлечения молодежи в предпринимательство, начиная со школьного и университетского возраста, для формирования будущего Союзного государства. Председатель Белорусской ТПП Михаил Мятликов отметил успехи сотрудничества: в прошлом году было проведено более 270 деловых мероприятий, а сумма подписанных соглашений превысила 8,5 миллиарда рублей.

На форуме представили успешные примеры работы компаний, заключили новые меморандумы о сотрудничестве и обсудили создание единого бренда для продукции Союзного государства. Балашихинская ТПП видит в таких мероприятиях возможность для укрепления межрегиональных и международных связей, способствующих росту бизнеса и развитию доверительных отношений между Россией и Белоруссией.

Важным шагом в этом направлении стало заключение 28 июня 2024 года соглашения о побратимских связях между Балашихой и Могилевом. Документ подписали глава городского округа Балашиха Сергей Юров и председатель Могилевского городского исполнительного комитета Александр Студнев, заложив основу для дальнейшего сотрудничества.