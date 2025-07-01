Десять выпускников в Дубне сдали ЕГЭ на 100 баллов

Стобалльниками на ЕГЭ стали 10 выпускников в Дубне. Один из школьников округа и вовсе показал максимальный результат сразу на нескольких экзаменах.

Мультистобалльницей стала выпускница лицея № 6 имени академика Г. Н. Флерова Наталия Смолева. Она набрала максимальный балл на тестировании по русскому языку и информатике.

Еще пять школьников заработали по 100 баллов на ЕГЭ по информатике. Также выпускники Дубны сдали на наивысший балл Единый госэкзамен по физике, химии, русскому языку, литературе и биологии.

Накануне в округе наградили выдающихся выпускников. Благодарственные письма им, а также их родителям и педагогам вручили глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, председатель местного Совета депутатов Александр Руденко и депутат Московской областной думы Марина Шевченко.

«Результаты ЕГЭ доказали: качество знаний и конкурентоспособность дубненских выпускников по-прежнему на высоком уровне. Благодарю педагогов за высокий профессионализм, а школьников — за упорство, трудолюбие и умение достигать поставленных целей», — сказал Максим Тихомиров.