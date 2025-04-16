Эксперт Санакоев: торговая сделка с Китаем возможна, если США откажутся от угроз и хамства

Китай готов пойти на уступки, если США откажутся от угроз и хамства в риторике. Об этом ИА НСН рассказал президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

По словам специалиста, Китай перестал отвечать на действия Соединенных Штатов зеркальными мерами, потому что они перестали иметь смысл. Фактически торговля между двумя странами встала.

«Такого хамства китайцы не могут терпеть, они готовы сесть за стол и нормально договориться обо всем, но не через угрозы. Равноправие в переговорах для китайцев гораздо важнее, чем любой результат», — отметил Санакоев.

Он добавил, что сейчас представители КНР смотрят на меры американской стороны с иронией.