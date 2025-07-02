Найдено объяснение непереносимости кошками молока и сметаны

Ветеринар Шеляков заявил, что молоко и сметана вредны для кошачьего ЖКТ

Взрослые кошки, как и люди, плохо усваивают лактозу. Употребление молочных продуктов может вызвать у них диарею, сообщил «Газете.ru» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Молоко содержит молочный сахар или лактозу, и у взрослого животного, как и у взрослого человека, может не хватать фермента лактазы для переваривания лактозы. И молочный сахар, если он недопереварен, может вызывать понос, вздутие, проблемы с ЖКТ», — предупредил он.

Ветеринары иногда прописывают животным небольшое количество молока ради легкого слабительного эффекта. Но Шеляков предостерег от того, чтобы заменять им воду.

Некоторые молочные продукты вредны также высоким содержанием жира. На работе печени и липидном обмене животного, по словам ветеринара, могут сказаться даже молоко 3,5-4% и сметана 10% жирности. Шеляков посоветовал давать их кошкам как лакомство, маленькими порциями.

Людям исключение молочных продуктов из рациона позволит избавиться от воспаления и отеков, сообщила «Известиям» нутрициолог Алена Вавилова. Они вызывают в организме иммунологическую реакцию.