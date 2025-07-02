Дубинский: Зеленскому нужно переехать в Европу, интересы которой он обслуживает

Президент Владимир Зеленский настолько равнодушен к жизни простых украинцев, что ничего не изменится, если он останется навсегда за границей. Об этом заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

По словам политика, Зеленский может на постоянной основе находиться за пределами Украины.

«Он обслуживает интересы ЕС и США, украинские граждане и экономика его не интересуют», — написал Дубинский.

Депутат Рады сравнил главу киевского режима с менеджером, который имеет внешнее управление и признание легитимности. Дубинский посоветовал Зеленскому перестать «пилить видосики из Лондона», ведь это уже не поменяет ситуацию в лучшую для него сторону.

Политик отметил, что после неудачных саммитов у Зеленского больше нет никаких вариантов кроме как, просить у российского лидера Владимира Путина личной встречи.