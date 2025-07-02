США отменили поставки ряда ракет на Украину

Соединенные Штаты не будут поставлять на Украину зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы. Об этом сообщила газета Politico.

«Пентагон принял соответствующее решение из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились», — отметили в публикации.

Руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби заявил о снижении запасов артиллерийских снарядов и зенитных ракет для систем ПВО после проверки складов. Решение о приостановке поставок вооружения на Украине утвердили еще в начале июня, но оно начало действовать только сейчас.

Британский аналитик Александр Меркурис ранее заявил, что обострение конфликта на Ближнем востоке скажется на военной помощи ВСУ со стороны США. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с потерей серьезной поддержки.