Турок устроил лесной пожар при попытке убить клеща

В Турции суд арестовал местного жителя Озджана Ташхана, устроившего крупный лесной пожар в провинции Маниса при попытке убить клеща. Об этом сообщил канал CNN Türk .

«Пожар в Манисе уничтожил уже 12 гектаров сельскохозяйственных земель и леса. Жандармерия, расследуя причины пожара, задержала Озджана Ташхана и установила, что в пожаре виноват он», — уточнил канал.

Задержанный мужчина признался на допросе, что он сжег подушку, на которой обнаружил клеща, и выбросил ее в сад.

Суд арестовал Ташхана. Сам пожар смогли локализовать только спустя два часа, причем огнеборцы задействовали для ликвидации возгорания пять автоцистерн, две машины для подачи воды, строительную технику.

Ранее в Забайкальском крае потушили самый масштабный из лесных пожаров, чья площадь составила 220 тысяч гектаров. Возгорание ликвидировали в Хилокском районе.