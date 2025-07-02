Нефтяная буровая установка затонула в Суэцком заливе. Есть погибшие

Нефтяная вышка Ad Marine 12 затонула во время буксировки к новому месту бурения в Суэцком заливе. На борту находились 30 человек, из них четверо погибли, сообщила египетская газета Al Masry Al Youm .

Авария произошла вечером 1 июля в районе Джабаль-эль-Зейт, когда три морских судна буксировали принадлежавшую компании Gulf of Suez Petroleum Company нефтяную вышку на новое место. Сначала работа шла в штатном режиме, но в какой-то момент буровая установка по неизвестной причине затонула. Капитан подал сигнал бедствия.

На вышке находились 30 человек из состава рабочей бригады и техников. Экстренные службы нашли 23 пострадавших и тела четырех погибших. Еще трое объявлены пропавшими без вести. Агентство безопасности, Управление морской безопасности и представители нефтяной компании начали проверку. К месту ЧП проконтролировать поисково-спасательную операцию выдвинулся губернатор египетской провинции Красного моря генерал-майор Амр Ханафи.

«Установлено, что у выживших различные травмы, включая переломы, ссадины и ушибы, 22 выживших были переведены в морское подразделение Lord G, в то время как ответственный за буровую установку, который работает „перевозчиком буровой установки“, переведен после своего спасения в морское подразделение Edco Rashid», — сообщил глава провинции.

За несколько дней до аварии с буровой установкой в Суэцком заливе водолазное судно врезалось в пирс. Экипаж потерял управление.