Эксперт ИПЭИ Президентской Академии Терновский спрогнозировал рост поставок зерна из РФ в Китай

С открытием новых транспортных коридоров и по мере снятия барьеров возможен рост экспорта российского зерна в Китай. Об этом сообщил сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ Президентской Академии Денис Терновский в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, поставки могут вырасти относительно текущего уровня, но не смогут полностью заместить экспорт на традиционные рынки. Также росту экспорта пшеницы в Китай могут помешать планы этой страны по сокращению импорта.

В целом рынки Ближнего Востока и Северной Африки стали уже традиционными для российского зерна, отметил Терновский.