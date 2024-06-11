Экс-разведчик США Риттер заявил, что швейцарский саммит по Украине терпит крах

Еще толком не начавшись, саммит по Украине, начинает терпеть крах. Таким мнением поделился с RT экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер.

Он отметил, что американские власти дали добро Украине, чтобы та нанесла по территории России удар западным оружием. Тем самым США хотели вынудить последнюю на выдвижение новых условий на саммите.

«Единого консенсуса не будет, как не будет оказано никакого давления на Россию. А Соединенные Штаты останутся с политикой, которая не позволит достичь желаемого результата», — отметил эксперт.

При этом ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис настаивал на участии России в мирном диалоге по Украине.