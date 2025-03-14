Экономист Коган: Трамп ввел новые санкции, чтобы сделать Россию сговорчивее на переговорах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел новый пакет антироссийских санкций. Однако эту меру вряд ли можно назвать долгосрочной, считает экономист Евгений Коган. Своим мнением он поделился в разговоре с «Ридусом» .

«Это сделано специально, чтобы Россия была посговорчивее. С одной стороны, Трамп рассыпается в любезностях, говорит, что процесс пошел, с другой стороны — мягко поддавливает. Это стиль у него такой», — считает эксперт.

Коган добавил, что США снимут ограничения, как только переговорный процесс пойдет успешно. И хотя новые санкции отразятся на российской экономике, их влияние будет вполне терпимо, заключил собеседник сайта.