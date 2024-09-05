Экономист Чирков назвал нерациональным шагом ограничение на российские алмазы со стороны Евросоюза

Экономических измерений ГУУ Максим Чирков в беседе с «Известиями» назвал нерациональным шагом ограничение на российские алмазы со стороны стран ЕС.

По словам эксперта, такая мера привела к серьезным последствиям для самого Европейского союза. Западные страны, по его словам, были лидером по различной деятельности, связанной с драгоценными камнями.

«Они очень много зарабатывали на перепродаже, на изготовлении изделий различных уже из обработанных алмазов, то есть бриллиантов», — сказал Чирков.

В конечном счете европейцы поймут, что санкции, связанные с драгоценными металлами, совершенно бесперспективны. От этой истории западные страны получат больше убытков, добавил он.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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