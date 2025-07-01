«Ходит, сам кушает»: стало известно о состоянии директора парка «Тайган»

Владелец парка «Тайган» Олег Зубков, на которого напал лев, идет на поправку. Об этом сообщила телеканалу РЕН ТВ руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина.

«Он ходит, сам кушает, полностью себя обслуживает, как я говорила ранее. Он уже делает большие прогулки», — заявила она.

Алексагина добавила, что Зубков продолжает руководить подчиненными с больничной койки. Врачи дают благоприятные прогнозы.

Дикий зверь напал на директора парка вечером 22 июня и, по некоторым данным, порвал мужчине трахею. Пострадавшего госпитализировали в Симферополь. По словам самого Зубкова, ему предстоит еще одна операция на шее

При этом агрессивного льва усыплять не будут. Пресс-служба парка объяснила это тем, что зверь «молодой, глупый, испугался, побежал и наделал дел». По мнению ветеринарного врача, хищника напугал резкий звук и он пытался защититься.